Pero aquel italiano emprendedor no se achicó. Consiguió la concesión del terreno de Corrientes 1066, en la vereda de enfrente del anterior emplazamiento. Y abrió un nuevo parque de atracciones, que no tenía techo. En un enorme cartel curvo, sostenido por dos columnas de perfiles rectos, se podía leer Luna Park. El mismo nombre, que no habría de cambiar nunca.