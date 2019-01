"Había una médica que me decía todo el tiempo: 'Tenés que entender que el pronóstico es muy malo'. Yo no quise creer, no podía perderla también a ella. Dije 'voy a creer que mi hija se va a curar'. Si vos creés que algo va a ser negro, lo ves negro y termina siendo negro. Yo no estaba dispuesta a que fuera así", sigue Andrea.