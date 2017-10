Pero el problema mayor lo esperaba en el Industrial en el que hizo el secundario: "Ahí arrancó el bullying, como le dicen ahora. Me cargaban porque era petiso, porque no tenía pelo y porque no entendía los chistes ni el lenguaje de los adolescentes. Recién me habían dado el alta, yo era el más grande, porque venía con varios años de retraso, pero no conocía ni las bandas de música que se escuchaban", cuenta él. "La pasé pésimo. No tenía amigos, no me juntaba con nadie, me sentaba solo, comía solo". Federico repitió. El alumno que le hacía bullying también. El acoso se propagó.