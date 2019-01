A Carolina le pasó lo que a muchas familias. "Como la obra social me daba los pañales y me había dado la silla de baño, no quería que pareciera que pedía mucho y correr el riesgo de que me sacaran eso". Sin una silla apta para mover a su hija, empezó a sentarla en una reposera de playa con distintas posiciones en el respaldo y a arrastrarla por la casa.