No sabía porque Coni era "muy hipotónica": no tenía tono muscular y, cuando la paraban, su cuerpo se aflojaba como se afloja el de una muñeca de tela. "Pero a los 6 años empecé a pararme y a caminar con andador. Y a los 7 empecé a dar algunos pasos sola. Fue todo muy lento pero progresivo. A los 12 años ya caminaba sin ayuda", cuenta mientras pide una Coca Cola. La gaseosa llega en lata y la escena, mínima, muestra que sabe lo que puede hacer y le busca la vuelta a lo que no puede: como no tiene suficiente fuerza en los dedos, pide ayuda para abrir la lata, rechaza el vaso, pide un sorbete, sigue.