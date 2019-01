"Estoy como puedo", dijo Daiana a Infobae. "Le dije que no, que no estaba de acuerdo, y me empezó a decir gorda, a discriminar. Cuando terminé de hablar con esta persona hice captura. A la noche me llegó otro mensaje, de un número que no conocía, con una foto de un pene. Si hubiese sido más ingenua y me citaban a un lugar e iba, ¿estaría contando todo esto", agregó.