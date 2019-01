"Nosotros no tenemos fijo, por lo cual ella dio su teléfono sin saber lo que iba a pasar después", explicó Elio en diálogo con América TV. Después de que llegara el delivery, su hija empezó a recibir mensajes de un empleado del comercio, primero haciendo preguntas referidas al pedido y después haciendo preguntas más personales, como qué estaba haciendo, dónde estaba y cuántos años tenía. "Cuando mi hija vio algo raro, inmediatamente me dio el teléfono a mí y me dijo 'me está escribiendo el señor de la heladería'. Ahí él preguntó qué edad tenía, yo le contesté que 14 y siguió".