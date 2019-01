-¿Creés que se logrará la despenalización?

-No cerca. Pero tiene que salir porque se trata de la dignidad de las mujeres. Para no tener embarazo no deseado hay que tener educación, educación sexual y anticoncepción. En la provincia de Buenos Aires hay 50% de deserción en el secundario, que es donde empezamos a coger. Educación sexual integral no hay nada. Anticoncepción nos va bien: tanto la administración anterior (Cristina Fernández) como la actual (Mauricio Macri) compran un montón. ¿Abastece a todos? No sé. Lo que yo te cobraría 15 mil pesos para el método más caro, que es el Mirena (dispositivo intrauterino hormonal), te lo ponen gratis en cualquier hospital del país. Eso es para no tener un embarazo no deseado. Pero, cuando lo tengo, ¿qué hay que hacer? O la dejo como está ahora en la clandestinidad o lo resuelvo. Después tengo una obligación integral, es darle la prevención para que no vuelva más. Si viene a mi consultorio, al hospital y se hace el aborto legal. Si está en la clandestinidad no llega. Alguien dijo "démoslo en adopción". Hay 8 mil parejas registradas. ¿Cuántos abortos tenemos? La cifra más baja es de 300 mil. Por ley, me obligan Pinedo, Michetti, la Iglesia, a que te diga, "Emilse, ¿no querés darlo en adopción?"