Los buenos coleccionistas siempre buscan encontrar obras que los inspiren. Trabajé muchos años para un coleccionista y me decía que compraba obras porque era la única cosa que lo hacía reír. Todos somos humanos y no es verdad que hay gente que no tiene presupuesto: todo el mundo lo tiene, más alto o más bajo. Todos buscamos algo que nos inspire, alguna conexión… El arte tiene ese valor de abrir posibilidades, de crear visiones de futuro y opciones… e inspirar… Y eso, es lo que todo el mundo busca. Empiezan a comprar algo de jóvenes artistas hasta que compran grandes obras. Esa es la base del coleccionismo.