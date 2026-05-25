Colombia

Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia

Las personas habilitadas que acuden a las urnas tienen posibilidades de recibir incentivos definidos por normas vigentes, que incluyen reducciones de costos, descuentos académicos, descansos remunerados, entre otros

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Más de 41 millones de colombianos pueden aprovechar descuentos y ventajas legales presentando el certificado electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Más de 41 millones de colombianos pueden aprovechar descuentos y ventajas legales presentando el certificado electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales y de vicepresidente, tanto en Colombia como en el exterior.

Además de la oportunidad de elegir a los próximos líderes del país, el acto de votar tiene un valor adicional: la ley colombiana otorga importantes beneficios a quienes ejercen su derecho al voto y participan en los comicios, como un reconocimiento a su compromiso con la democracia.

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¿Cómo se acredita haber votado?

Al sufragar, el ciudadano recibe el Certificado Electoral, un documento público expedido por el presidente de la mesa de votación, el registrador distrital o municipal, o el cónsul en el exterior. Este certificado acredita que el titular cumplió con su deber ciudadano y contiene datos como el número de cédula, lugar, puesto y mesa de votación. Es fundamental conservarlo, ya que es el requisito indispensable para acceder a los beneficios legales.

El certificado electoral que entregan los jurados de votación es el documento que permite solicitar el medio día de descanso laboral tras participar en una elección en Colombia- crédito VisualesIA
Los ciudadanos que sufraguen este 31 de mayo accederán a beneficios en educación, documentos oficiales y empleos públicos, presentando su certificad - crédito VisualesIA

¿Cuáles son los beneficios de votar en Colombia?

1. Desempate en exámenes de ingreso a educación superior

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Si dos o más aspirantes a una institución pública o privada de educación superior obtienen el mismo puntaje en el examen de admisión, quien presente el certificado electoral tendrá prelación y será admitido.

2. Descuento en el servicio militar

Para los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, la ley concede una rebaja de un mes en el tiempo de servicio a soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y de dos meses para soldados campesinos o regulares, por haber votado.

3. Ventajas en becas, subsidios y concursos públicos

El certificado electoral se convierte en un criterio de desempate en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. También da preferencia en concursos abiertos y en listas de elegibles para empleos de carrera en el sector público, en caso de igualdad de puntaje.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El certificado electoral brinda prioridad en el ingreso a educación superior y en concursos públicos en caso de empate - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

4. Descuento en matrícula universitaria

Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tienen derecho a un descuento del 10% en el valor de la matrícula presentando el certificado electoral, según la Ley 815 de 2003. Este beneficio no aplica a universidades privadas.

5. Beneficios en documentos oficiales

  • Descuento del 10% en el valor del pasaporte: Aplica para la expedición del pasaporte colombiano dentro de los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez.
  • Descuento del 10% en trámite y duplicado de la libreta militar: Incluye el trámite inicial y duplicados del segundo en adelante.
  • Descuento en duplicado de la cédula de ciudadanía: Aplica para el segundo duplicado en adelante.

6. Medio día de descanso compensatorio remunerado

Según el Artículo 3º de la Ley 403 de 1997, los ciudadanos que voten tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado, que debe hacerse efectivo dentro de los 30 días siguientes a la elección. Para los jurados de votación, el beneficio es de un día completo de descanso, a disfrutar dentro de los 45 días siguientes.

La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La Ley colombiana concede medio día de descanso remunerado a quienes ejercen su derecho al voto en las elecciones presidenciales - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

¿Los beneficios tienen vigencia o caducidad?

El certificado electoral puede utilizarse una sola vez por cada beneficio y pierde validez al realizarse nuevas elecciones ordinarias. Los descansos deben disfrutarse en los plazos establecidos tras la jornada electoral.

Por otra parte, si usted es empleado público y su entidad no le concede el descanso, puedes presentar una acción de cumplimiento. Si es empleado privado, puede presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo, ya que la ley obliga a los empleadores a otorgar este beneficio.

¿Si no pude votar por fuerza mayor, tengo derecho a los beneficios?

Sí. Si no sufragó por fuerza mayor o caso fortuito, puede presentar pruebas ante el Registrador Municipal o Distrital en los 15 días siguientes a la elección. Si la excusa es aceptada, se le expedirá el certificado electoral y podrá acceder a los beneficios.

Dibujo estilo acuarela de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral de cartón con la etiqueta "MESA 90" y el logo de la Registraduría.
Votar en Colombia permite acceder a descuentos en la expedición de pasaporte, libreta militar y duplicado de cédula de ciudadanía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, para consultar su lugar de votación, la Registraduría Nacional habilitó la consulta en www.registraduria.gov.co, donde solo necesita su número de cédula para conocer puesto, mesa y dirección exacta.

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