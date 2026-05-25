Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia

Más de 41 millones de colombianos pueden aprovechar descuentos y ventajas legales presentando el certificado electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales y de vicepresidente, tanto en Colombia como en el exterior.

Además de la oportunidad de elegir a los próximos líderes del país, el acto de votar tiene un valor adicional: la ley colombiana otorga importantes beneficios a quienes ejercen su derecho al voto y participan en los comicios, como un reconocimiento a su compromiso con la democracia.

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¿Cómo se acredita haber votado?

Al sufragar, el ciudadano recibe el Certificado Electoral, un documento público expedido por el presidente de la mesa de votación, el registrador distrital o municipal, o el cónsul en el exterior. Este certificado acredita que el titular cumplió con su deber ciudadano y contiene datos como el número de cédula, lugar, puesto y mesa de votación. Es fundamental conservarlo, ya que es el requisito indispensable para acceder a los beneficios legales.

Los ciudadanos que sufraguen este 31 de mayo accederán a beneficios en educación, documentos oficiales y empleos públicos, presentando su certificad - crédito VisualesIA

¿Cuáles son los beneficios de votar en Colombia?

1. Desempate en exámenes de ingreso a educación superior

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Si dos o más aspirantes a una institución pública o privada de educación superior obtienen el mismo puntaje en el examen de admisión, quien presente el certificado electoral tendrá prelación y será admitido.

2. Descuento en el servicio militar

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Para los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, la ley concede una rebaja de un mes en el tiempo de servicio a soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y de dos meses para soldados campesinos o regulares, por haber votado.

3. Ventajas en becas, subsidios y concursos públicos

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El certificado electoral se convierte en un criterio de desempate en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. También da preferencia en concursos abiertos y en listas de elegibles para empleos de carrera en el sector público, en caso de igualdad de puntaje.

El certificado electoral brinda prioridad en el ingreso a educación superior y en concursos públicos en caso de empate - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

4. Descuento en matrícula universitaria

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Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tienen derecho a un descuento del 10% en el valor de la matrícula presentando el certificado electoral, según la Ley 815 de 2003. Este beneficio no aplica a universidades privadas.

5. Beneficios en documentos oficiales

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Descuento del 10% en el valor del pasaporte: Aplica para la expedición del pasaporte colombiano dentro de los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez.

Descuento del 10% en trámite y duplicado de la libreta militar: Incluye el trámite inicial y duplicados del segundo en adelante.

Descuento en duplicado de la cédula de ciudadanía: Aplica para el segundo duplicado en adelante.

6. Medio día de descanso compensatorio remunerado

Según el Artículo 3º de la Ley 403 de 1997, los ciudadanos que voten tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado, que debe hacerse efectivo dentro de los 30 días siguientes a la elección. Para los jurados de votación, el beneficio es de un día completo de descanso, a disfrutar dentro de los 45 días siguientes.

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La Ley colombiana concede medio día de descanso remunerado a quienes ejercen su derecho al voto en las elecciones presidenciales - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

¿Los beneficios tienen vigencia o caducidad?

El certificado electoral puede utilizarse una sola vez por cada beneficio y pierde validez al realizarse nuevas elecciones ordinarias. Los descansos deben disfrutarse en los plazos establecidos tras la jornada electoral.

Por otra parte, si usted es empleado público y su entidad no le concede el descanso, puedes presentar una acción de cumplimiento. Si es empleado privado, puede presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo, ya que la ley obliga a los empleadores a otorgar este beneficio.

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¿Si no pude votar por fuerza mayor, tengo derecho a los beneficios?

Sí. Si no sufragó por fuerza mayor o caso fortuito, puede presentar pruebas ante el Registrador Municipal o Distrital en los 15 días siguientes a la elección. Si la excusa es aceptada, se le expedirá el certificado electoral y podrá acceder a los beneficios.

Votar en Colombia permite acceder a descuentos en la expedición de pasaporte, libreta militar y duplicado de cédula de ciudadanía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, para consultar su lugar de votación, la Registraduría Nacional habilitó la consulta en www.registraduria.gov.co, donde solo necesita su número de cédula para conocer puesto, mesa y dirección exacta.