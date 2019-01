"Fui a buscar la cartera y cuando no la encontré empecé a revisar la cámara de seguridad y ahí descubrí el robo. Más allá de lo que se llevaron estoy indignada por el accionar de esta mujer, que para mí es la abuela del nene. Ya hice la denuncia, pero no me importa si no puedo recuperar lo que se llevaron, lo que quiero es que le saquen ese nene a esa mujer", explicó Gabriela al sitio de noticias marplatense 0223.