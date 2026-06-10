EEUU advierte riesgo de terrorismo en México a horas del Mundial 2026; así clasifica a las sedes

La advertencia del 29 de mayo de 2026 incorpora esa amenaza como factor oficial de riesgo junto con la delincuencia y los secuestros, en vísperas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México e incluyó entre sus factores de riesgo oficiales el terrorismo, junto con la delincuencia y los secuestros.

La advertencia, emitida el 29 de mayo de 2026, no utiliza ese término de forma genérica: lo aplica con una etiqueta técnica —identificada con la letra T— que acompaña la clasificación de riesgo de cada estado mexicano en el sistema de alertas de viaje estadounidense.

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La advertencia del 29 de mayo de 2026 incorpora esa amenaza como factor oficial de riesgo junto con la delincuencia y los secuestros, en vísperas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (travel.state.gov/mexico)

Las tres ciudades sedes del torneo recibieron esta designación:

Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): riesgo por terrorismo y crimen.

Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): misma categoría que la capital.

Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): el documento advierte que “las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas” y que “tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes”.

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Qué significa la etiqueta “T” en la práctica

El sistema de clasificación del Departamento de Estado distingue tres tipos de amenaza: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T). Esta última categoría es la que la administración Trump ha vinculado directamente con los principales cárteles mexicanos, a los que designó formalmente como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato.

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Bajo esa lógica, la alerta no describe actos de terrorismo en el sentido convencional del término, sino que encuadra la violencia de grupos criminales organizados dentro de esa categoría, una distinción que el gobierno mexicano ha rechazado públicamente.

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Restricciones que el gobierno de EE.UU. recomienda seguir

La alerta incluye una serie de restricciones que aplican a los empleados del gobierno estadounidense en México y que Washington recomienda “encarecidamente” a los ciudadanos que también las sigan:

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No viajar entre ciudades después del anochecer.

Utilizar únicamente servicios de taxi regulados o aplicaciones como Uber o Cabify; no hacer señas a taxis en la calle.

Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.

No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas y el interior del país, salvo excepciones.

Seis estados quedaron en el Nivel 4: No viajar —el más alto—: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno es sede del Mundial.

El contexto: drones, cárteles y tensión diplomática

La alerta llega en un momento de fricciones entre los dos gobiernos. El 2 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar intereses estadounidenses. En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio describió el fenómeno como “un desafío global” y señaló que los cárteles “los están utilizando entre sí”, por lo que consideró que eventualmente podrían emplearlos contra intereses de su país.

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Las declaraciones coincidieron con un periodo de alta fricción diplomática con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes acusó a las instituciones de justicia estadounidenses de “injerencia” por los juicios contra funcionarios sinaloenses. Las tensiones también se agudizaron tras un incidente en Chihuahua en abril, donde dos agentes de la CIA fallecieron luego de desmantelar un narcolaboratorio, lo que generó protestas formales de la cancillería mexicana por la operación no autorizada en su territorio.

En ese clima, Sheinbaum le marcó límites al embajador Ronald Johnson desde su conferencia matutina: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.”

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La clasificación de riesgo del Departamento de Estado representa una evaluación unilateral y no refleja la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano sobre la viabilidad del torneo.