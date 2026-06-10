Estados Unidos

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen

Las nuevas declaraciones de la joven sobre el asesinato de Dee Dee Blanchard reactivaron el interés por un caso que marcó la cultura pop y reabrió el debate sobre violencia familiar y manipulación

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Trailer de "Confesiones de prisión: Gypsy Rose Blanchard"

El testimonio de Gypsy Rose Blanchard sobre la noche en que su madre fue asesinada revela el impacto duradero de un crimen que conmocionó a Estados Unidos y reavivó el debate sobre el síndrome de Munchausen por poderes y la violencia familiar. En una reciente entrevista, la joven narró que los recuerdos de esa noche permanecen vívidos y que el horror transformó para siempre su vida y su visión sobre el miedo.

Según detalló People, Gypsy Rose Blanchard relató que estuvo encerrada en el baño cuando se produjo el ataque. Tras avisar a Nicholas Godejohn que su madre dormía, le entregó un cuchillo y se refugió, siguiendo sus instrucciones. Desde ese lugar, solo pudo escuchar los gritos de Claudine “Dee Dee” Blanchard, el pánico y la perturbadora frase previa al crimen: “¿Quién eres?”, preguntó Dee Dee; “soy la muerte”, respondió Godejohn. Esta experiencia, según su testimonio, la dejó completamente paralizada por el terror.

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Gypsy Rose Blanchard
El testimonio de Gypsy Rose Blanchard reavivó el debate en Estados Unidos sobre el síndrome de Munchausen por poderes y la violencia familiar - (Nathan Papes/The Springfield News-Leader via AP, File)

El relato de Gypsy Rose responde a la inquietud sobre cómo vivió la noche en que su madre fue asesinada. Explicó que, tras facilitar el acceso y el arma a Godejohn, permaneció aislada mientras escuchaba la conmoción, sin capacidad para actuar debido al miedo. Su testimonio establece que fue testigo indirecta del horror y la desesperación de su madre, aunque no participó directamente en el acto de violencia.

La joven enfatizó que esa noche estuvo marcada por el caos y una sensación absoluta de impotencia. Reconoció que su intervención permitió el ingreso de Godejohn y los hechos posteriores, así como el suministro del arma utilizada en el crimen. “El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, confesó Gypsy Rose Blanchard en la entrevista reproducida por People.

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Gypsy Rose Blanchard - Madre Muerta Y Querida (HBO)
La joven afirmó que entregó un cuchillo a Nicholas Godejohn y que el miedo la dejó paralizada durante el ataque - (HBO)

Cronología de un caso que sacudió a Estados Unidos

El caso de Gypsy Rose Blanchard se remonta a una historia de abuso sistemático. Según reconstruyó BBC News, Dee Dee Blanchard convenció durante años a médicos, vecinos y organizaciones benéficas de que su hija sufría enfermedades graves, entre ellas cáncer y distrofia muscular. Este patrón de abuso, vinculado al síndrome de Munchausen por poderes, permitió a Dee Dee mantener a su hija bajo control, someterla a tratamientos innecesarios e impedir su contacto con el exterior.

Gypsy Rose Blanchard
El caso de Gypsy Rose Blanchard expuso años de abuso sistemático, tratamientos innecesarios y control ejercido por Dee Dee Blanchard

En 2012, Gypsy Rose empezó a buscar conexiones fuera del entorno materno y conoció a Nicholas Godejohn por internet. Ambos planearon un encuentro y, posteriormente, la fuga de la joven del control de su madre. Los hechos culminaron el 10 de junio de 2015, cuando Godejohn viajó a Springfield, Misuri, y, tras recibir la señal de Gypsy Rose, ingresó en la vivienda familiar mientras Dee Dee dormía. Gypsy le entregó el cuchillo y se encerró en el baño, donde permaneció durante el ataque, según documentó A&E.

El 14 de junio de 2015, el cuerpo de Dee Dee Blanchard fue hallado en su domicilio. La policía, alertada por publicaciones en la cuenta de Facebook de la víctima, localizó a Gypsy Rose y Godejohn días después en Wisconsin. Ambos fueron arrestados y acusados de asesinato y acción criminal armada. La investigación reveló que Gypsy Rose era capaz de caminar y que no padecía las enfermedades que su madre alegaba, lo que provocó un giro mediático y social en la percepción del caso.

Gypsy Rose Blanchard - Madre Muerta Y Querida (HBO)
Gypsy Rose conoció a Nicholas Godejohn por internet en 2012 y ambos planearon la fuga del control de su madre - (HBO)

Consecuencias legales y cicatrices emocionales

El proceso judicial derivó en la condena de Nicholas Godejohn a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Gypsy Rose Blanchard, en tanto, admitió su participación en la planificación y facilitación del crimen, elementos que resultaron decisivos en el desarrollo del caso. En 2016, llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciada a diez años de prisión por asesinato en segundo grado, como reportó CNN.

La joven permaneció más de ocho años en prisión y fue liberada en diciembre de 2023 tras cumplir el 85% de la condena. Durante su reclusión, ofreció entrevistas y participó en documentales que abordaron la violencia familiar y la manipulación psicológica. En su reciente conversación con People, aseguró que la voz y el sufrimiento de su madre permanecen intactos en su memoria y que, aunque sintió el deseo de ayudarla, el miedo la inmovilizó por completo.

Dee Dee y Gypsy Blanchard
Gypsy Rose conoció a Nicholas Godejohn por internet en 2012 y ambos planearon la fuga del control de su madre

El testimonio de Gypsy Rose Blanchard en el podcast “We Need to Talk” generó un renovado interés mediático. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el síndrome de Munchausen por poderes y los desafíos de la reinserción social tras delitos de alto perfil. El caso fue objeto de análisis judicial y social, abarcando las consecuencias de largas condenas y las secuelas emocionales para quienes vivieron bajo abuso extremo.

La joven expresó que la incapacidad para responder al llamado de su madre la marcó de manera permanente. Aunque deseó intervenir, la inmovilidad por miedo dejó una huella profunda y definió su perspectiva sobre aquella noche y sus secuelas. Según documentó A&E , el caso llevó a nuevos cuestionamientos sobre la responsabilidad de médicos, docentes y vecinos frente a señales de abuso y manipulación, así como sobre el papel de las instituciones en la protección de menores.

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