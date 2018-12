Con la nueva modificación de la franquicia individual, publicada a fines de septiembre en el Boletín Oficial, el viajero ahora puede ingresar artículos por un valor de u$s 300 (antes era de u$s 150) si la hace por vía terrestre. Pero los menores de 16 años, en cambio, gozan de u$s 150 de franquicia. Para ambos casos, si lo ingresado sobrepasa esas cifras deberá pagar un 50% del excedente.