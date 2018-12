"Ellas preguntan siempre a su alrededor respecto a la experiencia y conocimiento que sus amigos y conocidos tienen de un producto o servicio. Es que el objetivo de las mujeres es buscar la respuesta perfecta. Por eso indagan por más información que los hombres, investigan más y buscan más opiniones. Y su proceso no termina con la compra, sino en la etapa de repetición", enumeró. Y comparó: "Ellos, en cambio, se mueven en un proceso que no tiene ni vueltas atrás ni movimientos tangenciales. Buscan una buena solución como meta final y no una respuesta perfecta".