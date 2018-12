"Le pude decir a la ministra Bullrich que estoy a disposición de hacer estas charlas con los policías, porque les llega al corazón. No soy quien para decir qué está bien y qué está mal, pero me da miedo el uso que le puedan a las armas. Las balas no tendrían que ser usadas de un lado ni del otro. No es con odio que se arreglan las cosas, la violencia no distingue gobiernos", opinó la integrante de Madres del Dolor. "Deseo que cada vez menos gente entre a nuestra asociación, ahora el timbre y el teléfono suena permanentemente", afirmó.