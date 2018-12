-Hablando de involucrarse, el año que viene es un año electoral. ¿Te resuena la idea de involucrarte en política o de ser candidato para modificar la realidad?

-No, jamás. Ni en pedo. La verdad es que no veo un mundo en el que me movería. No me gusta para nada. Por el lugar en donde estoy he ido conociendo y te diría que menos. No entiendo. No me gustan las estrategias. Soy cero políticamente correcto, no tengo filtro para hablar. Nada más lejos.