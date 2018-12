"Por eso yo no tenía ganas de encontrarla. No podía entender cómo me había dejado. Yo tenía hijos, los había criado sola, y no hay nada en el mundo que te saque un hijo. Por eso al principio sentía odio, rabia. Quería encontrar a mis hermanos, pero a ella no", dice. Pasaron los años, perduró esa sensación.