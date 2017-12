Los hermanos saben que si Amelia sigue con rehabilitación y los estímulos que instintivamente inventaron, puede seguir mejorando. "A veces, cuando puedo parar de correr, porque yo también tengo dos hijas, me siento a mirarlos. Miro a Santino, lo veo gatear, y no lo puedo creer. Pienso en la Navidad pasada, cuando creíamos que se nos morían los dos y me emociono, perdoname. Y pienso en cómo se dieron vida mutuamente. Ella porque pudo mantenerlo en la panza, porque si nacía en el accidente no tenía forma de sobrevivir. Y él también, porque aunque desde afuera Amelia parecía muerta, él desde adentro seguía dándole vida".