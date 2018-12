2- La consigna Me Too fue acuñada por la activista por los derechos civiles estadounidense Tarana Burke en el año 2006, cuando luego de conocer a una niña víctima de violación de 13 años comenzó a utilizarla de modo de sembrar conciencia acerca de la extensión generalizada en todas las clases sociales y culturales de los abusos sexuales en la sociedad. Durante varios años, el Me Too/Yo también se convirtió en un signo de hermandad en el movimiento feminista aunque aún no había adquirido estatus global.