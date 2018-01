Por último: no necesito que nadie hable de patriarcado o de sororidad para sentir que se trata de un discurso serio, riguroso y profundo o para sentir que formo parte orgullosa de este movimiento histórico que está terminando con las raíces más malsanas del machismo. Con que la misma señora que hace años recomienda libros y hace leer a multitudes me diga que un nuevo día está asomando y que nuestras hijas no van a tener que pasar por lo que pasamos nosotras, me alcanza, al menos hoy, para sentirme inmensamente feliz y satisfecha.