Licencia de uso de suelo en Edomex: dónde puedes obtener asesoría gratis para realizar el trámite

Licencia del uso de suelo en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

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Con el objetivo de impulsar un crecimiento urbano ordenado y brindar certeza jurídica a quienes buscan desarrollar proyectos inmobiliarios, comerciales o industriales, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) del Estado de México ofrece asesoría especializada para obtener la licencia de uso de suelo a través de los Centros “Impulsa”.

Este documento es uno de los requisitos más importantes antes de emprender cualquier proyecto de construcción o inversión, ya que determina si un predio cumple con las condiciones normativas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) correspondiente.

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La dependencia estatal destacó que la licencia de uso de suelo permite conocer si un terreno está autorizado para albergar viviendas, establecimientos comerciales, industrias u otro tipo de desarrollos, evitando así inversiones que puedan resultar inviables por incumplir la normativa vigente.

¿Quién expide la licencia de uso de suelo en el Estado de México?

La Dirección General de Operación y Control Urbano de la Sedui es la encargada de emitir este documento técnico y legal en los 25 municipios del Estado de México que todavía no cuentan con la atribución para expedirlo de manera directa.

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En el resto de los municipios mexiquenses, esta facultad corresponde a las autoridades municipales, quienes realizan el procedimiento conforme a la legislación vigente y los instrumentos locales de desarrollo urbano.

Centros Impulsa ofrecen asesoría personalizada

Uso de Suelo SEDUI trámite (Gob. Edomex)

Como parte de este servicio, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura brinda atención personalizada en los Centros “Impulsa”, donde especialistas orientan a la ciudadanía sobre el procedimiento, requisitos y documentación necesaria para tramitar la licencia de uso de suelo.

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Las asesorías se ofrecen los miércoles y viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las siguientes sedes:

Toluca.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

El objetivo es facilitar el acceso a la información y evitar que los ciudadanos enfrenten retrasos o dificultades durante el proceso administrativo.

¿Dónde consultar requisitos y agendar una cita?

La Sedui informó que las personas interesadas también pueden realizar consultas en línea para conocer los requisitos, resolver dudas y programar una cita sin necesidad de acudir previamente a las oficinas.

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A través del portal oficial de la dependencia es posible acceder a información actualizada sobre el trámite, los documentos requeridos y los servicios disponibles para la ciudadanía, por lo cual deben visitar https://sedui.edomex.gob.mx/

¿Qué es la licencia de uso de suelo y para qué sirve?

El uso de suelo es clave para proyectos habitacionales, comerciales e industriales (Gob. Edomex)

La Sedui explicó que la licencia de uso de suelo tiene un carácter exclusivamente normativo, por lo que su emisión no representa un permiso para iniciar obras de construcción ni sustituye otras autorizaciones que puedan ser requeridas por las autoridades competentes.

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Su principal función es establecer la compatibilidad entre el proyecto que pretende desarrollarse y la vocación urbana del terreno, garantizando que las actividades previstas sean acordes con la planeación territorial del municipio.

Además, este documento proporciona información técnica indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto, entre la que destacan:

La superficie máxima permitida para construcción.

La altura máxima autorizada para las edificaciones.

El número de viviendas permitidas por lote.

Las restricciones urbanísticas aplicables en la zona.

Las condiciones específicas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Gracias a estos datos, propietarios, inversionistas y desarrolladores pueden planificar sus proyectos con mayor certeza y reducir el riesgo de enfrentar obstáculos legales o administrativos.

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Con estas acciones, se busca brindar mayor certeza jurídica a propietarios, desarrolladores e inversionistas, además de promover un crecimiento urbano ordenado.