-Usted va relatando en el libro muchas casualidades. No era rugbier y termina viajando invitado por un amigo. Se iba a sentar en un asiento y como alguien lo ocupó se pasó a otro. Cambió su sitio el día de la avalancha. ¿Cómo ve esos episodios en los que de alguna manera fue ganando "vidas" como sucede en los videojuegos?

-Fueron momentos en los que de alguna manera me salvo. Cuando yo subo en Mendoza me iba a sentar al lado de mi amigo Gastón, que murió en el choque. Como quedó sentado otro, me fui para adelante. Después la cola del avión se partió y los que iban en el fondo se murieron desparramados. Y yo me salvé porque el avión se partió justo atrás mío. No me apretó nadie, quedé en ese asiento pero no me hice absolutamente nada. Después, ya en la montaña, un día en el que hubo una avalancha el capitán me pide que le cambie de lugar poco antes y yo le cambio. Otra vez, suerte. Porque él se muere en el que iba a ser mi lugar y yo me salvo.