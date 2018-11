— Mayoritariamente son franceses pero últimamente tenemos muchos inmigrantes. Es gente que nos deriva el hospital público. Si Fátima no quiere abortar al pequeño Mohamed que es trisómico, le dicen "vaya a ver a Lejeune". Y nosotros atendemos a todos. No quiero decir que el hospital la obligaría a abortar pero esa mujer está desamparada con su hijo discapacitado, quisiera tenerlo pero… Ya en tiempos de Lejeune venía gente del exterior. Tenemos una filial en España, y proyectos de investigación con los españoles. Y estamos a punto de crear una institución en Estados Unidos para la atención de pacientes, algo que hasta ahora no existe. No tienen medicina especializada para estos niños. Y eso lleva a perder un tiempo precioso. Por ejemplo, no saben que estos pacientes tienen más tendencia a la leucemia y menos tumores sólidos, son conocimientos que ayudan a prevenir una discapacidad mayor, lo que no es poca cosa. Además, las personas Down no siempre saben expresar el dolor. Hay muchos errores de diagnóstico y mucha tendencia a tratarlos psiquiátricamente. Pero los Down tienen retraso mental, no son enfermos psiquiátricos. Pueden serlo, pero no es la norma.