"Te quiero filmar un video por estos días que no voy a estar, para que me puedas ver, para que me puedas escuchar…", dice ella sentada en un café de avenida Callao, repitiendo las palabras de Germán, con la misma cadencia de quien susurra una oración para que le dé fuerzas. Antes lo miraba todos los días, ahora ya no le hace falta porque se lo sabe de memoria.