"Me dijo que fue grave y que ellos pensaron lo peor", dice Itatí, y pide disculpas por no poder dar detalles técnicos sobre las características de la falla que preocupó a su marido y al resto de la tripulación hace tres años, a bordo del mismo submarino que hoy hace siete días está desaparecido. "Él me decía que si de eso salieron no tenía que preocuparme, que esa vez fue lo más grave que le había tocado vivir", sumó.