"Pedimos una mesa para ocho y la moza nos indicó que necesitaba llamar al encargado para autorizar la entrada. Traté de explicarles que no era una simple mascota, que venía como acompañante terapéutico. Zeus está entrenado por Bocalan (N. de la R.: una fundación que fomenta la inclusión e integración de personas con discapacidad a través de la interacción con animales) para comportarse. No ladra, no se mueve, no molesta. Tengo el carnet con su identificación y sus vacunas al día", recordó la mamá angustiada.