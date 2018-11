Cada función fue un éxito mayor que el anterior. La dinámica de "las tribus", de su público de una fidelidad desusada hacía que no bastara verlos en una función. Era una masa de espectadores que crecía de manera geométrica y que además repetía en cada show. Nadie se quería perder ni una presentación. Los incidentes en el acceso de sus recitales se repetían. Entradas sobrevendidas, el dato de que iniciado el concierto las puertas se abrirían y una masa uniforme que no conocía ni aceptaba el concepto de sold out. La represión policial se repetía noche a noche. Las razzias, los micros repletos que iban y venía a las comisarías, golpes indiscriminados, abuso de autoridad. La situación tendría un desenlace fatal cuando una de esas noches ricoteras, en abril de 1991, fue asesinado Walter Bulacio por agentes policiales.