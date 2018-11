El arreglador llegó a Buenos Aires un día antes que el "patrón", pero no era la primera vez que nos visitaba: en 1978 había participado del ciclo Tangos para el mundo en el Teatro Presidente Alvear, un evento financiado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. De aquella velada participó también Nelson Riddle, otro histórico arreglador de Frank, arquitecto de éxitos como "I've Got You Under My Skin", "The Lady Is a Tramp" y "Strangers in the Night", junto a figuras locales como Atilio Stampone, Enrique Francini, Leopoldo Federico y una orquesta de 55 músicos.

Con él vino Nikka Costa, su hija de nueve años, que acababa de editar su disco debut homónimo, tenía un éxito radial con su versión hiperglucémica de "On My Own" de la película Fama y —según Crónica, que la entrevista —"vende más que Frank".