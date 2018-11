La iniciativa de ir vestido de gaucho surgió a mediados de mayo, durante una jornada en la que no tenía zapatillas para entrenar. Esa vez el único par se le había mojado con una lluvia. "Ese día me acordé de un brasileño (Edilson Saraiva de Mesquita) que corrió en Buenos Aires en ojotas y me pregunté por qué no podría correr con alpargatas", recordó.