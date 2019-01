Sus sobrina Lorna y Victoria Márquez viajaron especialmente esta mañana desde Santa Fe hasta el Espacio de la Memoria, donde fueron informadas sobre el resultado positivo del ADN. El caso de Márquez fue uno de los cinco que, en la primera etapa de trabajo del Equipo de Antropología Forense, no pudo determinarse la identidad porque las muestras -al no ser parientes directos como padres o hermanos- no habían sido suficientes para dar la certeza que requieren los científicos en las pruebas genéticas.