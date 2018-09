– Eso fue sacado de contexto. Pero sospecho que está en ese contexto de decir todo lo que ocurre en este universo, tiene un motivo de ser. El día que se te puso a ti el primer pelo de la barba blanco, no fue de casualidad. El día que se te cae el primer diente, no es de casualidad. Cuando tú te comes una banana, hay agentes que salen a buscar el potasio y lo llevan al cerebro, y otros que llevan el calcio a los huesos, y otros la fibra al intestino, y no es de casualidad, no es que llevan el potasio a los huesos y el calcio al cerebro, no, no se equivocan. Hay detrás de toda la existencia, un equilibrio de las leyes del universo, algunos le llaman Dios, otros le llaman naturaleza, otros le llaman no sé qué.