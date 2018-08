"Todavía no lo puedo creer; hasta que no pise sueco no voy a entender cómo sucedió tan rápido. Esto sirve para mostrar que los chicos del interior del país también queremos mostrar lo que hacemos y nos interesa mucho la naturaleza", cuenta emocionado este joven de 17 años que ama jugar al fútbol y ayudar a su papá en el campo.