La primera vez que María de las Mercedes Morales viajó a visitar la tumba de su marido fue el 19 de noviembre de 1997. Deambuló entre las 230 cruces blancas y no lo encontró. Había llevado una placa tallada en madera con el nombre de su esposo. No supo dónde dejarla: sus restos no habían sido identificados. Le dijeron que pusiera la placa en una tumba al azar, como hacían otras madres y esposas de caídos en su misma situación. Con dolor se conformó con no tener una cruz donde llorarlo.