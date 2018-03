"Le dije: 'No sabés todo lo que pasó en estos 35 años, no sabés cuánto te extrañamos. Tu madrina y tu abuela te siguieron al poco tiempo que te fuiste, se ve que no querían estar sin vos. Cuidá a tus hermanas. ¿Sabés una cosa, Dani? Tu cuarto está intacto, tu pelota de fútbol, pero me han sacado cosas de tu ropa, porque todos querían llevarse algo tuyo para tener cerca". Ese fue el conmovedor diálogo que Dalal mantuvo ante el lugar en que yace su hijo.