En el lado celeste de la plaza Congreso, donde están los manifestantes en contra del aborto legal, la fiesta no cesa y va in crescendo. En la intersección de Entre Ríos e Yrigoyen ya casi no se puede caminar porque siguen llegando micros repletos de personas del interior del país y el Gran Buenos Aires que se preparan, ante el ya prácticamente irreversible triunfo, para festejar.