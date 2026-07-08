Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió con el jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos en Venezuela

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó que la visita de Tom Fletcher se extenderá durante cuatro días, periodo en el que prevé reunirse con sobrevivientes, personal de asistencia y altos funcionarios del Gobierno chavista

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Delcy Rodríguez se reunió con el jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos (Créditos: Prensa Presidencial)
Delcy Rodríguez se reunió con el jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos (Créditos: Prensa Presidencial)

El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, arribó el martes a Venezuela y sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar la respuesta a los terremotos del 24 de junio, que provocaron al menos 3.685 muertos. Durante la reunión, en la que participó el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, se evaluó la atención integral a las familias afectadas.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro y explicó que Fletcher mantiene una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno nacional para revisar las próximas acciones tras la catástrofe. Al encuentro asistieron también el canciller Yván Gil y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien afirmó en Telegram que el objetivo fue “coordinar esfuerzos tras los recientes sismos”, que han dejado además 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

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El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la visita de Fletcher se extenderá durante cuatro días, periodo en el que prevé reunirse con sobrevivientes, personal de asistencia y altos funcionarios del Gobierno chavista, además de personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.

Fletcher intervendrá el miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria y las acciones futuras, así como el apoyo de los Estados miembros de la ONU.

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Dujarric destacó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela aumentó a USD 300 millones, frente a los 115 millones recibidos antes del desastre. “Esperamos tener más información sobre ello en la sesión informativa que Tom Fletcher ofrecerá mañana por la mañana a los Estados miembros”, subrayó el portavoz.

Desde el terreno, la ONU y sus socios humanitarios colaboran en la coordinación y prestación de asistencia para satisfacer las necesidades más urgentes de la población, en respaldo a los esfuerzos liderados por el Gobierno venezolano.

Venezuela solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que quedaron sin hogar tras los devastadores terremotos. La petición fue realizada por Delcy Rodríguez durante una conversación con el administrador del PNUD, Alexander De Croo, a quien agradeció la “disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos”.

Las autoridades venezolanas reportaron que al menos 17.345 personas perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 79 campamentos transitorios. Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados. En redes sociales, Rodríguez, quien asumió el liderazgo del país hace seis meses tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, anunció que se realizará una evaluación de las necesidades post-desastre con el objetivo de avanzar en la recuperación y reconstrucción del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios tras los terremotos del 24 de junio que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Marian Carrasquero)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios tras los terremotos del 24 de junio que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Marian Carrasquero)

La funcionaria también solicitó el respaldo del PNUD para fomentar programas educativos y de formación laboral y empleo para las comunidades afectadas. “Seguimos avanzando con la cooperación internacional”, afirmó Rodríguez.

El jueves pasado, la presidenta encargada también informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para gestionar la recuperación de recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura dañada. Asimismo, señaló que el Gobierno chavista estableció contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que ya han ofrecido cooperación no reembolsable y “líneas de créditos” para Venezuela en el marco del proceso de recuperación.

(Con información de EFE)

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