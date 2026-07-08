Gases lacrimógenos y más de 40 detenidos: hubo incidentes en varias provincias por los festejos por la Selección

Los festejos en Córdoba terminaron con 40 personas detenidas, entre ellos un adolescente de 16 años, y un policía herido (Video: @PoliciaCbaOf)

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras un sufrido triunfo ante Egipto, desató una ola de festejos en varias ciudades del país que en algunas terminaron con graves incidentes.

El epicentro de los disturbios más graves fue el centro de Córdoba, donde entre 15.000 y 20.000 personas se concentraron en la esquina de Bulevar San Juan y Vélez Sarsfield, frente a Patio Olmos.

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Lo que comenzó como una celebración masiva derivó en robos de celulares, botellazos y corridas. De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el episodio ocurrido sobre la calle Vélez Sarsfield al 100, arrojó un saldo de tres personas detenidas, entre ellos un menor de 16 y otros dos de 20 y 22. Todo se dio cuando un grupo de aproximadamente 10 personas arrojó piedras y petardos contra la vidriera de una joyería hasta romperla. Se llevaron relojes, anillos, pulseras y cadenas que posteriormente las autoridades pudieron recuperar.

Agentes de la infantería policial equipados con escudos y cascos dispersaban a los hinchas (Policía de Córdoba)

Las Unidades Especiales de la Policía provincial debieron intervenir con gases lacrimógenos y armas antitumulto para dispersar a los grupos violentos. Un total de 42 personas quedaron detenidas: 17 en la capital y 25 en el interior provincial. A su vez, un efectivo resultó con una lesión en la pierna y fue trasladado al Policlínico Policial para recibir asistencia médica.

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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había advertido. “Quien salga a festejar será acompañado y protegido; quien salga a cometer delitos o provocar desmanes encontrará una respuesta firme del Estado dentro del marco de la ley”.

Un operativo policial se desplegó en las calles de Córdoba durante la noche del martes tras los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto (Video: @PoliciaCbaOf)

Los incidentes no se limitaron a la capital provincial. En Santa Fe la celebración también derivó en enfrentamientos, en especial en la ciudad de Rafaela. Las autoridades debieron intervenir en varios puntos de la ciudad por enfrentamientos con golpes de puño —algunas entre menores de edad—.

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Primero, arribaron a la zona de Avenida Santa Fe y Sargento Cabral, y luego en San Martín y Pueyrredón. Tres agentes resultaron heridos y dos patrulleros sufrieron daños. Los efectivos utilizaron escopetas antitumulto con balas de goma para controlar la situación. Hubo dos detenidos, de acuerdo con lo informado por El Litoral.

Dos agentes de policía escoltan a un hombre por una calle de la ciudad que tiene edificios y vallas de contención. (Policía de Santa Fe)

En Río Gallegos, Santa Cruz, donde cientos de vecinos se reunieron en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, también se registraron episodios de tensión. Frente a un local comercial de la zona céntrica, un grupo de jóvenes se enfrentó a golpes de puño y patadas.

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Laopinionaustral indicó que a pocos metros, sobre el sector cercano al edificio del Correo, un grupo de motociclistas protagonizó otro altercado, que requirió la intervención policial para evitar mayores incidentes.

Un grupo de aproximadamente 10 personas arrojó piedras contra la vidriera de una joyería y tras romperla se llevaron relojes, anillos, pulseras y cadenas. Las autoridades pudieron recuperarlas (Usuaria de X: @LuciContreras)

En San Miguel de Tucumán, la celebración en la Plaza Independencia también derivó en disturbios. Peleas entre grupos y ataques con botellas contra efectivos policiales obligaron al personal de Infantería a despejar el lugar con disparos de balas de goma.

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Todo terminó con cinco personas aprehendidas y dos policías heridos. El director General de Distritos Urbanos de la fuerza, Cristian Peralta, explicó que el operativo estaba previsto desde las 14 y que la situación escaló cuando un grupo comenzó a arrojar latas ocultas entre la ropa. “Después comenzaron a agredirse entre ellos, se generaron peleas y también golpearon a chicos y a personas mayores que participaban del festejo”, declaró el funcionario. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, informó La Gaceta.

Disturbios durante los festejos (La Opinión Austral)

Los enfrentamientos entre fanáticos también tuvieron lugar en Cipolletti, Río Negro, donde los incidentes se concentraron sobre la calle España. Allí, distintos grupos de personas provocaron destrozos en vidrieras y fachadas de locales comerciales. La tensión se extendió hasta la Plaza San Martín, donde se desató un sin fin de peleas callejeras entre jóvenes. La Policía debió desplegar un operativo para dispersar a los violentos.

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Los festejos en Córdoba dejaron varias personas detenidas (Policía de Córdoba)

En ese sentido, según el medio local el Diario de Río Negro, resaltó las declaraciones del jefe de la Unidad Regional II, José González, respecto a lo ocurrido en la ciudad de Roca. El funcionario calificó los episodios en las plazas San Martín y Belgrano como “una escaramuza” y confirmó que hubo personas demoradas, entre ellas algunos menores.

“Fue una pelea, pero no pasó a mayores y la Policía de Río Negro procedió a la demora de las personas que no estaban festejando”, señaló el funcionario, quien aclaró que no hubo personal lastimado.

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Las autoridades policiales trabajaron en diferentes puntos para contener los disturbios (Diario Río Negro)

Otro de los episodios más graves de la jornada ocurrió en Santa Rosa, La Pampa. Entre las 17 y las 17.15, cuando la multitud reunida en la Plaza San Martín ya se dispersaba, se registraron varias peleas aisladas en el área céntrica. En una de ellas participaron tres menores, que fueron demorados por efectivos de la Seccional Tercera con intervención de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (UFGNA), explicó el portal La Arena.

En otro incidente, un joven de 18 años recibió una herida punzante en las costillas del lado izquierdo que le provocó un neumotórax. Fue trasladado al Hospital René Favaloro, donde permanecía fuera de peligro aunque bajo observación. Las fuentes policiales indicaron que se buscaba a los autores del ataque.

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Los incidentes en Santa Fe dejaron un patrullero con la luneta completamente estallada (El Litoral)

En Trelew, Chubut, los festejos en el centro de la ciudad dejaron al menos cuatro personas con lesiones entre las 16 y las 18, en jurisdicción de la Comisaría Primera, en las inmediaciones de la Plaza Independencia. Dos jóvenes de 14 y 17 años terminaron heridas con restos de botellas de cerveza, con cortes en distintas partes del cuerpo. A una cuadra de 25 de Mayo y Mitre un joven fue apuñalado en un brazo y golpeado.

Alrededor de las 18, el hospital recibió a otro joven que había sido golpeado en las inmediaciones de Mitre y Soberanía Nacional. Durante los disturbios también se registraron daños en vidrieras y la policía trasladó a personas demoradas a la comisaría, explicó Elchubut.