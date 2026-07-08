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Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico

“Las bandas transnacionales que siembran el miedo, las drogas y la violencia se enfrentarán a todo el peso de la justicia y de la autoridad del gobierno federal”, sostuvo el primer fiscal adjunto estadounidense, Bill Essay

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Una pantalla muestra imágenes de personas bajo custodia mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de delincuencia organizada transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)
Una pantalla muestra imágenes de personas bajo custodia mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de delincuencia organizada transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)

Una operación internacional contra grupos del crimen organizado indio concluyó con 24 detenciones relacionadas con delitos que incluyen asesinatos selectivos, extorsión y narcotráfico, según informaron funcionarios estadounidenses este martes. Entre los arrestados figura un implicado en el asesinato en Canadá de Hardeep Singh Nijjar, destacado miembro de la comunidad sij y activista a favor del movimiento separatista Khalistán.

La investigación, realizada por agentes de Estados Unidos, junto a Canadá y Europa, se centró en organizaciones criminales dedicadas al crimen organizado transnacional. Las autoridades acusaron a decenas de personas, entre ellas dos individuos que, pese a encontrarse encarcelados en la India, dirigían sus operaciones internacionales desde prisión. Hasta el momento, solo diez de los acusados permanecen fuera de custodia.

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Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos, declaró: “Las bandas criminales transnacionales que siembran el miedo, las drogas y la violencia se enfrentarán a todo el peso de la justicia y de la autoridad del gobierno federal”.

Armas incautadas se exhiben sobre una mesa mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)
Armas incautadas se exhiben sobre una mesa mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)

Entre los principales acusados figura Lawrence Bishnoi, de 33 años y originario de Punjab, señalado por ordenar desde su celda el asesinato de Nijjar en 2023. Según autoridades, Bishnoi se presentaba como un “patriota” profundamente religioso, pero utilizaba esta imagen para reclutar miembros en India, Estados Unidos y otros países. Las investigaciones lo vinculan con una red criminal responsable de asesinatos políticos, homicidios, tiroteos, secuestros, narcotráfico y extorsión.

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También fue acusado Jaggu Bhagwanpuria, de 38 años y también originario de Punjab. Bhagwanpuria, quien fue socio y luego rival de Bishnoi, fundó una banda criminal con más de mil integrantes repartidos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Está señalado de liderar una organización dedicada a asesinatos por encargo, tráfico de drogas, armas y personas.

Agentes de policía escoltan a Lawrence Bishnoi en un tribunal de Nueva Delhi, India, el 18 de abril de 2023 (Rahul Singh/ANI vía REUTERS)
Agentes de policía escoltan a Lawrence Bishnoi en un tribunal de Nueva Delhi, India, el 18 de abril de 2023 (Rahul Singh/ANI vía REUTERS)

En el marco de la operación, Ravinder Singh Dhanda, de 57 años y residente en Vancouver, Canadá, figura entre los once acusados por una red de contrabando de drogas que, según las autoridades, importaba cientos de kilogramos de cocaína y metanfetamina semanalmente desde Estados Unidos a Canadá.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, afirmó: “La operación coordinada de hoy ataca el corazón de tres brutales organizaciones transnacionales que aterrorizaron a familias, explotado comunidades y robado vidas mediante despiadados actos de violencia en Estados Unidos y en el extranjero”.

La acusación estadounidense contra Lawrence Bishnoi y Jaggu Bhagwanpuria no implica participación del gobierno indio en el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ciudadano canadiense y activista en favor de Khalistán, quien había sido designado terrorista por Nueva Delhi. Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, ni Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos, ni otros funcionarios, señalaron que autoridades indias estuvieran involucradas o tuvieran conocimiento del crimen.

Los cargos presentados contra Bishnoi y Bhagwanpuria forman parte de una investigación más amplia en la que autoridades de Estados Unidos y Canadá acusaron a 37 personas vinculadas a tres grupos del crimen organizado con sede en India, bajo cargos de extorsión, crimen organizado y narcotráfico. De ese grupo, 24 fueron detenidas o ya estaban bajo custodia, según informaron las autoridades.

Narcóticos incautados se exhiben sobre una mesa mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)
Narcóticos incautados se exhiben sobre una mesa mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)

En mayo de 2024, la policía canadiense arrestó y acusó a cuatro ciudadanos indios por el asesinato de Nijjar, y señaló que la investigación incluía la posibilidad de vínculos con el gobierno indio. La acusación estadounidense no identifica a los autores materiales de los disparos, refiriéndose a ellos únicamente como co-conspiradores.

Las relaciones entre Ottawa y Nueva Delhi muestran signos de distensión bajo el liderazgo del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien visitó India en febrero y abrió negociaciones para un acuerdo comercial que podría concretarse en noviembre.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, habla mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)
Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, habla mientras funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá anuncian cargos federales y detenciones de presuntos miembros de un grupo de crimen organizado transnacional, en las oficinas del FBI en Los Ángeles, California, EE. UU., el 7 de julio de 2026 (REUTERS/David Swanson)

Esta postura fue criticada por algunos grupos sijs, que reclaman a Ottawa por no exigir responsabilidades a India ni proteger a los ciudadanos sijs canadienses ante eventuales actos de injerencia extranjera y represión transnacional.

(Con información de AFP)

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