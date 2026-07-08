Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la clase Jin de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en aguas del mar de China Meridional (REUTERS/Archivo)

El Gobierno de Taiwán advirtió este miércoles que el “expansionismo autoritario” del régimen chino en aguas regionales del mar del Este, también conocido como mar Meridional, persistirá si la comunidad internacional no responde.

Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés, declaró ante un foro internacional que China “constantemente empuja los límites mediante un enfoque de incrementos”. Según Lii, la estrategia china, basada en un “expansionismo autoritario”, involucra el despliegue de fuerzas armadas, guardia costera, barcos de investigación y milicias marítimas, con el objetivo de defender sus reivindicaciones y “transformar vías marítimas internacionales en sus aguas territoriales”.

PUBLICIDAD

El alto funcionario de seguridad de Taiwán recordó que varias embarcaciones chinas incursionan con frecuencia en el mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional para respaldar las reclamaciones territoriales de Beijing sobre zonas e islas disputadas. Lii agregó: “Si el mundo ignora nuestras preocupaciones o no toma acciones, este expansionismo continuará”.

En el mismo foro, la ministra de Asuntos del Océano, Kuan Bi-ling, señaló que Taiwán, Japón y Filipinas enfrentan “el mismo patrón de acciones” por parte de Beijing, con maniobras “deliberadamente controladas para permanecer debajo del umbral de una guerra convencional”.

PUBLICIDAD

El debate tuvo lugar un día después de que embarcaciones de las guardias costeras de Japón y China se enfrentaran cerca de las islas disputadas Senkaku (nombre japonés), conocidas en China como Diaoyu. Ambas partes aseguraron haber expulsado al otro de las aguas próximas a las islas.

La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció también este miércoles una nueva incursión de guardacostas chinos en las inmediaciones de las islas Kinmen, un archipiélago bajo control taiwanés ubicado a pocos kilómetros de la costa suroriental de China y a pocos días de la llegada del supertifón Bavi.

PUBLICIDAD

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China que opera cerca del islote de Pengjia (Guardia Costera de Taiwán vía AP, archivo)

Según un comunicado oficial, alrededor de las 08:00 (hora local), la CGA detectó cuatro buques de la Guardia Costera de China que se dirigían hacia las “aguas restringidas” de Kinmen, evidenciando una clara intención de incursión. En respuesta, la autoridad marítima taiwanesa desplegó cuatro patrulleras para realizar un seguimiento paralelo, mantener la vigilancia y recopilar pruebas, al tiempo que exigió por radio el “abandono inmediato” de las embarcaciones chinas.

El comunicado detalló que, bajo vigilancia constante y advertencias por radio, los buques de la Guardia Costera china abandonaron la zona a las 11:13 (hora local).

PUBLICIDAD

Este episodio ocurre en un contexto de aumento de la actividad marítima china alrededor de Taiwán. El Ministerio de Defensa Nacional de la isla reportó en junio la presencia de más de 100 embarcaciones oficiales chinas cerca del territorio autogobernado y lleva contabilizadas 36 incursiones en julio.

La Presidencia de Taiwán condenó el lunes pasado el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear chino hacia aguas del Pacífico y calificó el acto como un la acción como un intento de “intimidar a la comunidad internacional” y de aumentar la presión militar en la región. La portavoz presidencial, Karen Kuo, declaró en un comunicado que China incrementó recientemente la presión militar entre las cadenas de islas, impulsó medidas de “represión transnacional” y ahora recurre a pruebas de misiles intercontinentales para disuadir a otros países.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de un barco de la Guardia Costera taiwanesa patrullando cerca de la isla de Dadan (REUTERS/Ann Wang)

“La Presidencia expresa una condena enérgica a esta serie de acciones unilaterales”, afirmó Kuo, quien señaló que el régimen chino lleva a cabo maniobras militares de forma continua en la región, la acusó de practicar “acoso de zona gris” y “coerción marítima” contra países vecinos.

La portavoz también criticó las recientes operaciones de supuesta “aplicación de la ley” desplegadas por China en el mar de China Oriental, el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, asegurando que esas acciones han generado “inquietud” tanto en el Indopacífico como en la comunidad internacional.

PUBLICIDAD

“Instamos a China a actuar con contención, volver al camino correcto de un orden internacional basado en reglas y detener de inmediato sus actos unilaterales irresponsables”, añadió Kuo. La Presidencia taiwanesa recordó que el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Indopacífico constituye un “consenso internacional”.

Kuo subrayó que Taiwán, territorio autogobernado cuya soberanía China reclama, continuará reforzando sus capacidades defensivas, buscará la paz “mediante la fuerza” y cooperará con socios democráticos afines para fortalecer la disuasión.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)