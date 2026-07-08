Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

Las declaraciones de Enzo Fernández luego del partido de Argentina Egipto en el Mundial 2026

(Desde Estados Unidos) Pasan los partidos del Mundial y hay un denominador común que se repite. La selección argentina juega con el corazón en la mano. En la fase de grupos tanto no se percibió porque el equipo de Lionel Scaloni se encargó de que eso no se notara, pero a partir de la etapa de eliminación directa, esos cruces en los que perdés y te volvés a casa, el combinado campeón del mundo jugó a la ruleta rusa con las emociones de los 47 millones de argentinos que lo vieron en nuestra tierra o en el mismísimo estadio. Y el fiel reflejo de cómo el partido contra Egipto atravesó ese órgano fundamental para el cuerpo humano fue el llanto desconsolado de Messi.

Le brotaban las lágrimas al capitán después de otra gesta de este plantel. Mientras todos sus compañeros estaban saltando de alegría, algunos emocionados, de cara al público, él estaba retirado en un costado. Se tomó la cara varias veces, cómo intentando despertarse de un sueño que no era tal. Era la vida real en medio de su vida de película, que como le sucede a cualquiera, sufre por momentos difíciles, como le ocurrió con la situación de salud que atraviesa su padre Jorge y que fue noticia en el comienzo de esta Copa del Mundo.

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Después de los abrazos con sus compañeros en plena cancha, que seguro se repitieron en el vestuario, dos figuras de la Albiceleste en Atlanta aparecieron en la zona mixta y dejaron su mirada sobre este proceso que vivió Leo luego de la histórica victoria. El primero en dar su testimonio fue Enzo Fernández, autor del tercer tanto argentino. “Le dijimos que todavía era temprano para que se acabe. Así que nada, muy contento por el esfuerzo de los chicos. La verdad que pertenecer a este grupo es un privilegio y bueno, intento dar siempre mi cien por ciento para el grupo”, expresó el volante del Chelsea, que mejoró su rendimiento en los minutos finales y definió con un cabezazo letal para el triunfo en el descuento.

Las declaraciones de Leandro Paredes luego del partido de Argentina Egipto en el Mundial 2026

Acto seguido, el otro que habló con los medios, entre los que se encontraba Infobae, fue un amigo personal del histórico número 10 de la Selección. Leandro Paredes, que completó un encuentro descomunal como eje del juego y protagonizó una salvada prodigiosa para cortar un ataque del rival cuando el reloj ya marcaba más del minuto 90, fue muy sincero a la hora de contar la intimidad de la victoria.

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“No le dijimos mucho. Tratamos de abrazarlo, de que él sienta que vamos a estar con él hasta el final. Para nosotros es un plus tenerlo con nosotros. También jugamos para que ese último partido de él no llegue nunca. Entonces, creo que hoy dimos la cara otra vez”, expresó el 5 de Boca Juniors.

Para cerrar la tarde en Atlanta, el que apareció fue el propio Messi. Visiblemente cansado por el trajín del partido, la leyenda del fútbol mundial comentó sus sentimientos junto a los medios de comunicación. “Creo que fue un desahogo, un alivio para todos, porque era un momento feo con un 2-0 y poder levantar un partido así, la verdad que no es fácil, más en un Mundial, y como se está dando el Mundial también, que nadie termina de ganar. Y bueno, fue un poco la felicidad, el desahogo y el que queríamos seguir estando, el que no podía terminar hoy. No nos queremos ir, así que nada, un poco por todo eso”, expresó el 10.

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Con el partido dos goles abajo y 10 minutos por jugar en el cronómetro, parecía difícil pensar en la remontada. Pero no con Messi en la cancha. A pesar que el público quedó atónito tras el impacto del segundo tanto de los egipcios. Es más, seguro alguno llegó a pensar que la historia de Messi en la Selección se terminaba ahí, lo mismo que la ilusión de seguir en carrera en la Copa del Mundo.

“No, fue por todo lo que pasó”, recalcó la bandera del seleccionado. “Tenía mucha bronca por haber errado el penal también, porque si yo hubiese metido el penal, cambiaba la dinámica del partido también, porque nosotros estábamos bien más allá del gol que nos habían hecho. Después generamos situaciones claras, como la de Mac Allister, la de Juli, que ya caía abajo del arco. Un poco por todo eso. Este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo y nada, mucha felicidad”, agregó Lionel Andrés.

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Antes de la despedida (sólo por hoy), el hoy jugador del Inter Miami pero con un pasado lleno de gloria en el Barcelona, se refirió a la imagen de sus compañeros levantándolo por los aires a modo de celebración. “Yo ya lo he dicho muchas veces, soy muy agradecido de este grupo. Soy feliz de pertenecer a este grupo. Sé que ellos siempre tienen unas palabras de cariño para mí. Y no solo palabras, me lo demuestran con hechos. Hace mucho tiempo que venimos compitiendo juntos y para mí es un orgullo poder competir al lado de ellos porque siempre entregan todo y creo que hoy fue una muestra más de todos”, concluyó.

Messi, ese sostén en la cancha de la Selección que sacó la cara por todos cientos de veces en su carrera, sabe que tiene un grupo que lo apoyará dentro y fuera del rectángulo. Porque pocas cosas mejor que ser fanático de este chico que, a sus 39 años, sigue siendo el mejor de todos los que habitan el mundo del fútbol.

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Las declaraciones de Lionel Messi luego del partido de Argentina Egipto en el Mundial 2026