Perú

Magaly Medina cuestiona que Cachaza haga canje para sus aros de matrimonio: “¿Él no puede comprarlos?”

La conductora cuestionó que Carol Reali gestione sus aros matrimoniales con una joyería mientras alista su casamiento con André Bankoff, justo en una etapa marcada por la mudanza a Brasil y la espera de su bebé

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La conductora de ATV cuestionó que Carol Reali, conocida como 'Cachaza', recurra a un canje para obtener sus anillos de matrimonio y puso en duda que su prometido, André Bankoff, no pueda asumir ese gasto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina volvió a generar debate con sus comentarios sobre una de las parejas más conocidas del espectáculo. Esta vez, la conductora puso en la mira a Carol Reali, más conocida como Cachaza, luego de que la modelo brasileña compartiera que ya se encuentra preparando los detalles de su matrimonio con el actor brasileño André Bankoff.

La periodista recordó que la pareja anunció su compromiso en septiembre del año pasado y, hace apenas unas semanas, confirmó que espera a su primer hijo. Sin embargo, más allá de la felicidad por esta nueva etapa, Magaly Medina cuestionó la manera en la que la influencer viene organizando su boda, especialmente luego de enterarse de que los anillos de matrimonio serían obtenidos mediante un canje con una conocida joyería.

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Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la mudanza de Cachaza a Brasil

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina comenzó recordando que Cachaza había tomado la decisión de mudarse a Brasil para iniciar una nueva vida junto a André Bankoff.

"Bueno, oye, ¿y La Cachaza? ¿No que Cachaza ya estaba viviendo en Brasil, si había ido a radicar allá con André Bankoff, su novio, con el que se comprometió en septiembre del año pasado?“, comentó.

La conductora señaló que, pese a haber anunciado públicamente que dejaría el Perú para instalarse junto a su pareja, continúa viéndola con frecuencia en territorio peruano.

"Hace poquito no más, el mes pasado, en junio, anunciaron que iban a ser padres. Ella sacó las cosas, se mudó, anunció que se iba a vivir con él, pero sin embargo la vemos más acá que en Brasil“, añadió.

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Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora critica que los anillos de boda sean por canje

Lo que más llamó la atención de Magaly Medina fue conocer que la pareja estaría gestionando un canje para obtener sus aros matrimoniales. La periodista aseguró que no entiende cómo una pareja que está próxima a casarse y formar una familia recurre a este tipo de acuerdos comerciales para un detalle que considera tan importante.

"Ahora le hemos visto mandando a hacer sus anillos de matrimonio para la próxima boda. Pero lo que me asombra es que los están mandando a hacer por canje en una conocida joyería“, expresó.

A partir de ello, la conductora lanzó una serie de cuestionamientos sobre los demás gastos que implicará la celebración. "Yo digo: si tú tienes un novio por el que vas a dejar tu país, te vas a ir a establecer a otro lado... ¿vas a traer a que tu novio no te pueda siquiera comprar los anillos de matrimonio? ¿Qué más vas a hacer canje acá? ¿El hospital o la clínica donde vas a dar a luz, el vestido de novia, el local, la fiesta, el catering?“, manifestó.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí me daría vergüenza”

Durante su comentario, Magaly Medina insistió en que personalmente no pediría un canje para un artículo tan significativo como los anillos de matrimonio. Según explicó, considera que ese tipo de gestiones resultan incómodas cuando quien realmente posee notoriedad pública es la novia y no el futuro esposo.

"Total, estas me cambian un novio por otro. A veces yo creo que las chicas se apresuran y no averiguan bien“, comentó.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego agregó: "A mí me daría vergüenza ir a una joyería porque acá la conocida es Cachaza, el conocido acá no es él. A mí me daría vergüenza tener que decirle a la joyería: ‘Oye, ¿me puedes dar canje para mis anillos de boda?’“.

Incluso aprovechó para hacer una comparación con otras figuras del espectáculo. "Yo no soy Karla Tarazona ni me ha ido por ahí“, dijo entre risas.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a André Bankoff

La conductora también dirigió sus comentarios hacia André Bankoff, dejando entrever que, en su opinión, el actor brasileño debería asumir el costo de los anillos.

"Y él ahí muy atento, ¿no? Y lo va a conseguir porque la novia es la influencer, es la que es conocida. O sea, ¿él no puede pagar un par de aros de matrimonio?“, cuestionó.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, Magaly Medina dejó en claro que su postura responde a una visión tradicional sobre el matrimonio y el rol que, desde su perspectiva, debe asumir el futuro esposo en este tipo de situaciones.

"No sé, a mí esas cosas... llámenme a la antigua, lo que sea, pero creo que hay cosas donde el novio, el marido, tiene que ser el proveedor. Caray, cómprame los anillos de matrimonio, ¿o no?“, concluyó.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Cachaza atraviesa una nueva etapa personal

Las declaraciones de Magaly Medina llegan en un momento especial para Carol Reali. La modelo brasileña anunció hace pocas semanas que espera a su primer hijo junto a André Bankoff, noticia que fue celebrada por sus seguidores en redes sociales.

La también influencer había revelado anteriormente que decidió dejar gran parte de sus actividades en el Perú para mudarse a Brasil, donde planea formar una familia junto al actor.

Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina sobre la boda de Cachaza: “¿El vestido, la clínica y el catering también serán por canje?”. Captura: Magaly TV La Firme.

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