Los precios del petróleo suben tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente

Ilustración fotográfica de una bandera iraní superpuesta con un gráfico bursátil en alza y miniaturas de barriles de petróleo (REUTERS/Dado Ruvic)

El precio del petróleo extendió su repunte este miércoles tras el regreso de la crisis en Medio Oriente al primer plano, con una ofensiva estadounidenses contra el régimen de Irán luego de un ataque iraní a tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La escalada aumentó incluso con una respuesta de Teherán contra países de la región a medida que crece la preocupación sobre las negociaciones de paz y la reapertura total de la vía marítima clave para el comercio global de crudo.

El precio por barril de petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó más del 2,3% desde el martes alcanzando los USD 72,75. Por otra parte, el Brent alcanzó los USD 75.76 por barril.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar el salto de precios se produce luego de que Estados Unidos revocara una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional, medida que había permitido a Irán vender crudo abiertamente en el mercado internacional a cambio de dólares estadounidenses por primera vez en años. La reciente decisión llegó tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

Ambos principales contratos de crudo subieron más de dos por ciento este miércoles —tras un avance similar el martes— y alcanzaron máximos de dos semanas. Según el experto en seguridad de King’s College London, Andreas Krieg, Irán insiste en su exigencia de cobrar tasas por el uso del estrecho. “Irán está enviando una señal clara de que no aceptará alternativas”, afirmó Krieg.

PUBLICIDAD

El aumento de las tensiones también impactó en los mercados bursátiles, donde la caída de valores tecnológicos se sumó al nerviosismo geopolítico. El índice Kospi de Seúl perdió más de uno por ciento y acumula una caída superior al 20% desde su máximo histórico del mes pasado. Samsung volvió a retroceder tras la fuerte baja del martes, pese a haber pronosticado un crecimiento de más de 1.800% en su beneficio operativo por la demanda de chips de IA.

Los operadores surcoreanos trabajan frente a monitores en el Hana Bank, en Seúl, Corea del Sur, el 18 de junio de 2026 (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

Otras plazas como Tokio, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi también sufrieron pérdidas, mientras Hong Kong subió más de uno por ciento.

Nick Twidale, de AT Global Markets, consideró que, tras semanas dominadas por el sector tecnológico, “los inversores ahora se ven obligados a centrar su atención en las tensiones geopolíticas, que deberían marcar el ánimo del mercado, especialmente si la escalada continúa”.

PUBLICIDAD

El conflicto en Medio Oriente moviliza los mercados

Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un petrolero resultó alcanzado y se incendió frente a las costas de Omán. La televisión estatal iraní aseguró que el buque de gas natural licuado fue atacado tras ignorar advertencias, aunque no reivindicó el hecho directamente. Otros dos buques sufrieron daños menores y continuaron navegando, de acuerdo con la agencia marítima británica.

El régimen de Teherán intenta mantener un control estricto sobre el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra, afectando a los mercados energéticos globales, ya que por esta vía transita una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados mundialmente. Los buques atacados el martes utilizaban una ruta cercana a la costa de Omán, diferente a la autorizada por Teherán. Las autoridades iraníes sostienen que solo su ruta es segura y se sospecha que atacan embarcaciones que emplean el corredor omaní.

PUBLICIDAD

Una bomba de balancín en funcionamiento cerca de un yacimiento de petróleo crudo (REUTERS/Eli Hartman/Foto de archivo)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, denunció el ataque al petrolero qatarí Al Rekayyat como un acto inaceptable contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial, y responsabilizó legalmente a Irán.

En el marco del acuerdo provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir el paso de buques sin tasas durante 60 días. Sin embargo, Teherán insiste en controlar las rutas y aplicar cobros por el tránsito, lo que modificaría prácticas establecidas en la vía marítima durante décadas. Estados Unidos y varios estados árabes del Golfo rechazan que el régimen cobre por el uso del estrecho.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)