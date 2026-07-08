El operativo de búsqueda involucra recursos aéreos y navales de las fuerzas armadas y autoridades civiles de Pakistán. Una fragata de la Armada paquitaní fue desviada a la zona donde se perdió contacto, mientras que la Fuerza Aérea, con base en Turbat, también participan en las labores de rastreo.

Un avión de carga con cinco tripulantes a bordo desapareció el martes por la noche frente al puerto paquistaní de Karachi tras experimentar un brusco descenso y perder contacto con los controladores aéreos durante un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos. La Autoridad Aeroportuaria de Pakistán comunicó en X que se activaron operaciones de búsqueda y rescate en el mar Arábigo, sin que por el momento se conozcan las causas de la desaparición.

El Boeing 737, operado por la aerolínea de carga K2 Airways, con sede en Karachi, partió desde Sharjah (EAU) hacia la ciudad paquistaní. Según la autoridad aeroportuaria, el aparato reportó un problema en el sistema de navegación a las 21:18 hora local. Los datos de radar indicaron que la aeronave descendió rápidamente y realizó un giro brusco a las 21:21, antes de perderse el contacto de radar y radio a unos 155 millas náuticas (287 kilómetros) al oeste de Karachi.

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Las autoridades respondieron y activaron rápidamente el Centro de Coordinación de Rescate y pusieron en marcha un operativo marítimo con la participación de diversas agencias para localizar la aeronave.

El experto en aviación Imran Aslam declaró al canal local ARY News: “Incluso si un avión sufre una falla de motor, normalmente sigue planeando en vez de caer abruptamente. Aún no entiendo cómo la aeronave desapareció tan rápido del radar en lugar de planear”.

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Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán (Créditos: K2 Airways)

De acuerdo con su sitio web, K2 Airways es una aerolínea privada de carga fundada en mayo de 2018 con base en Karachi. El operativo de búsqueda involucra recursos aéreos y navales de las fuerzas armadas y autoridades civiles de Pakistán.

La fragata PNS Zulfiqar de la Armada de Pakistán fue desviada a la zona donde se perdió contacto, mientras que la Fuerza Aérea de Pakistán y un avión ATR de la Armada, con base en Turbat, también participan en las labores de rastreo. Un buque mercante de la Pakistan National Shipping Corp. se unió a la búsqueda en el área.

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La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo desaparecido como KTA1732 y confirmó que la aeronave es un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI. Según los datos preliminares difundidos por la plataforma, el avión experimentó primero una pérdida de altitud, luego una subida y posteriormente una segunda caída brusca antes de que se perdiera el contacto con los controladores.

Un avión pasa junto a un monumento con nubes de lluvia de fondo en Karachi, Pakistán (REUTERS/Akhtar Soomro/Archivo)

Flightradar24 precisó que, poco después del despegue desde Sharjah, tanto la aeronave como otros aviones en la región sufrieron interferencias GNSS, lo que afectó la calidad de parte de los datos iniciales de seguimiento del vuelo.

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Cabe recordar que en mayo de 2020, un avión de pasajeros paquistaní con 98 personas a bordo se estrelló en un barrio de Karachi tras una aparente falla de motor durante el aterrizaje; solo un pasajero sobrevivió. Posteriormente, un informe oficial atribuyó el accidente a errores humanos del piloto, el copiloto y el control de tráfico aéreo.

(Con información de Associated Press y EFE)