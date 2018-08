No son mensajes de terror ni descripciones de mujeres muertas en abortos inseguros, al contrario. Son mensajes de agradecimiento que ellas fueron recibiendo a lo largo de 2017. "'Todo salió muy bien, gracias, me salvaste', Saija, 24 años", dice sobre una toallita. "'Sin ustedes jamás hubiese podido hacer esto, me siento libre', Marina, 23 años". "'Gracias a Dios que existen las socorristas', Soledad, 19 años". "'Me han regalado tranquilidad', Lidia, 30 años". "'Ya largué todo, tenía miedo de que no funcionara y tener que ser madre, no sabés lo bien que me siento', Noelia, 34 años".