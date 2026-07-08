La OTAN busca recomponer su relación con Trump en el segundo día de la cumbre de Ankara tras las tensiones por Irán y Groenlandia

Los líderes de la OTAN buscarán este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renueve su compromiso con la alianza atlántica durante el segundo día de la cumbre de Ankara. El encuentro se desarrolla en un contexto marcado por las diferencias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, el aumento del gasto militar europeo, Ucrania y las declaraciones del mandatario estadounidense sobre Groenlandia.

Antes del inicio de la sesión principal, los aliados aprobaron el borrador de una declaración que reafirma un “compromiso inquebrantable” con la defensa colectiva. El texto solo entrará en vigor después del respaldo formal de los jefes de Estado y de Gobierno.

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Trump llegó el martes a la capital turca y dejó en claro su malestar con varios socios europeos. Incluso sostuvo que evaluó no asistir al encuentro y explicó que finalmente viajó por su relación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante una aparición conjunta con Erdogan, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar el papel de los aliados europeos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. “Estoy muy decepcionado con la OTAN”, afirmó Trump.

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También criticó el nivel de apoyo que, según su visión, recibió Washington durante ese conflicto. “¿Por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros? Siempre hemos estado ahí para ellos”, expresó.

Durante una aparición conjunta con Erdogan, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar el papel de los aliados europeos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán (REUTERS)

Trump acusó además a varios países europeos de impedir que las fuerzas estadounidenses utilizaran su espacio aéreo y sus bases militares durante la ofensiva contra Irán. Funcionarios europeos rechazaron esos cuestionamientos y sostuvieron que cumplieron en gran medida con los compromisos asumidos con Estados Unidos, pese a que no participaron en la decisión de iniciar el conflicto.

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Con el objetivo de evitar un nuevo choque con Washington, la OTAN presentó el martes una serie de acuerdos para la venta de armamento por al menos 50.000 millones de dólares, una señal destinada a demostrar que Europa incrementa su inversión en defensa y reduce su dependencia militar de Estados Unidos.

La organización también difundió cifras que muestran un incremento del 11% en el gasto militar básico de los países europeos durante 2026. El total alcanzará los 634.000 millones de dólares, frente a los 571.000 millones registrados el año anterior.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que los aliados europeos “están cumpliendo” al reforzar sus presupuestos militares y asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

La administración Trump mantiene la presión para que Europa asuma el peso principal de la defensa convencional del continente mientras Estados Unidos concentra parte de sus capacidades militares en la región del Indo-Pacífico.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que los aliados europeos “están cumpliendo” al reforzar sus presupuestos militares y asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia (EFE)

Washington ya anunció una reducción de su presencia militar en Europa, que incluye la retirada de tropas y una revisión de seis meses sobre el despliegue de sus fuerzas. Esa evaluación abarca portaaviones, aviones cisterna, cazas, drones y otros recursos asignados a los planes de defensa de la OTAN.

Los gobiernos europeos aseguran que trabajan para aumentar su capacidad militar, aunque insisten en que cualquier transición debe producirse de manera ordenada para evitar debilidades que puedan favorecer a Rusia.

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Otra fuente de tensión surgió en las últimas semanas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una dirigente con la que mantenía una relación cercana.

El presidente estadounidense sostuvo que el vínculo “se deterioró un poco porque se negó a ayudarnos” con Irán, aunque agregó que Meloni es “una buena persona”. Las autoridades italianas intentaron reducir el impacto de esa disputa durante los últimos días.

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Trump también volvió a defender la idea de que Groenlandia debería quedar bajo control estadounidense. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió desde Ankara que espera que todos los aliados respeten la soberanía del reino danés y acepten que Groenlandia no está en venta.

La guerra en Ucrania también ocupará un lugar central durante la cumbre. Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al margen del encuentro y expresó optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo entre Kiev y Moscú.

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Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (EFE)

“Creo que ambos quieren llegar a un acuerdo”, señaló el mandatario estadounidense.

Antes de viajar a Turquía, Trump mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, y un funcionario estadounidense indicó que volverá a comunicarse con él después de la reunión con Zelensky.

Europa y Canadá preparan un compromiso para sostener la asistencia militar a Ucrania con 70.000 millones de euros anuales durante 2026 y 2027. Mientras tanto, Zelensky pidió un refuerzo de los sistemas de defensa aérea y reiteró su aspiración de que Ucrania se incorpore a la OTAN.

En paralelo, Trump anunció medidas para recomponer la relación con Turquía. El mandatario afirmó que evaluará la venta de cazas F-35 a Ankara y adelantó que su administración levantará las sanciones impuestas tras la compra del sistema ruso de defensa aérea que provocó la expulsión de Turquía del programa de ese avión.

“Vamos a levantar las sanciones. No queremos sancionar a los amigos”, declaró Trump. Sentado junto al presidente estadounidense, Erdogan expresó su confianza en que Washington pondrá fin a esa disputa y abrirá una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de defensa.

(Con información de AFP y REUTERS)