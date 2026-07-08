Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

El presidente surcoreano Lee Jae-myung llega al aeropuerto de Esenboğa para asistir a la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026 (Metin Aktas/REUTERS)

Corea del Sur anunció el martes un paquete de ayuda no letal de USD 100 millones para Ucrania como parte de su respaldo ante la invasión de Rusia, en el contexto de la cumbre de la OTAN en Ankara. Según la Presidencia surcoreana, los detalles del paquete aún están en evaluación y se definirán más adelante, aunque un funcionario subrayó que Seúl mantendrá su política de no suministrar armas letales a Kiev.

El asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, afirmó en rueda de prensa: “Para que esta terrible guerra termine cuanto antes y pueda recuperarse la vida cotidiana en paz, Corea del Sur seguirá sumando esfuerzos junto con la comunidad internacional como potencia responsable a escala global”.

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En 2023, Seúl ya había comprometido un paquete de asistencia a Ucrania por USD 2.300 millones, compuesto por 200 millones en ayuda humanitaria y 2.100 millones en préstamos concesionales a largo plazo.

El anuncio surcoreano, realizado mientras el país participa como socio en la cumbre de la OTAN, siguió a la declaración del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien informó en Ankara sobre una nueva ayuda militar para Ucrania valorada en USD 650 millones.

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Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky anunció que firmó tres nuevos “acuerdos de drones” con Dinamarca, Estonia y Países Bajos, aprovechando la experiencia adquirida durante más de cuatro años de guerra con Rusia. Los anuncios se realizaron en redes sociales durante la cumbre de la Alianza Atlántica, donde el mandatario comunicó que Kiev ya sumó nueve acuerdos de este tipo.

Zelensky también vio un cambio de "prioridades" en la invasión pero habla de un frente estático: "La lucha es en el aire"

Ucrania desarrolló una industria de drones altamente sofisticada desde la invasión rusa en febrero de 2022, partiendo de una experiencia limitada en el sector. Zelensky mantiene una intensa agenda internacional para promover estos acuerdos, en particular en Medio Oriente, donde países del Golfo enfrentan ataques del régimen de Irán.

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Al detallar el acuerdo con Dinamarca, Zelenski afirmó que este “abre mayores oportunidades para la producción conjunta de defensa, el intercambio de conocimientos especializados y la transparencia en las exportaciones de armas”. A su vez, detalló que Dinamarca fue el primer país en ofrecer producción conjunta en Ucrania y que, tras el acuerdo, tiene acceso a exportaciones ucranianas de armas probadas en la guerra.

En otra publicación en X, al cierre del primer día de reuniones, el jefe de Estado ucraniano sostuvo que “Ucrania pertenece legítimamente aquí” y subrayó que el objetivo principal de Kiev en la cumbre es “garantizar una mayor defensa aérea y posiciones diplomáticas más sólidas”. El mandatario remarcó la urgencia de fortalecer las defensas antimisiles, luego de dos ataques rusos recientes contra Kiev, el último de los cuales dejó 19 muertos el lunes.

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Durante su intervención ante la OTAN, el presidente ucraniano afirmó que ya existe una relación de socios fiables entre Ucrania y los países europeos, lo que, a su juicio, haría natural la integración en una comunidad común de seguridad.

Zelensky llamó a la Unión europea a desarrollar urgentemente un sistema de defensa aérea

Zelensky expresó: “Seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo” y consideró que la incorporación de Ucrania a la alianza internacional representaría “una fuente de extraordinaria capacidad defensiva”.

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El mandatario insistió en la necesidad de que Europa desarrolle la capacidad de producir de inmediato sistemas antimisiles balísticos y los misiles correspondientes. Resaltó la eficacia del sistema Patriot, de fabricación estadounidense, aunque advirtió que la producción actual no resulta suficiente para satisfacer la demanda creciente de protección frente a los misiles balísticos lanzados por las fuerzas rusas contra Ucrania. “Eso es un hecho”, indicó.

Zelensky solicitó que Europa incremente su capacidad para fabricar sistemas antimisiles y sus misiles, al subrayar que, mientras continúe la invasión, la prioridad absoluta para Ucrania es obtener más misiles de defensa aérea: “Somos capaces de hacer todo lo demás por nosotros mismos, pero cuando se trata de defensa aérea, necesitamos la determinación de nuestros socios”. Por último, pidió que como resultado de la cumbre que se adopten decisiones concretas para reforzar la defensa aérea de la OTAN.

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(Con información de EFE y Reuters)