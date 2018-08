En el acto conmemorativo, los familiares de las personas fallecidas reclamaron que se acelere la causa que 5 años después no tiene fecha de juicio. "No nos dejen solos en este reclamo. Parece mentira que hayan pasado cinco años de uno de los peores desastres. Fue un camino de penas, de lucha, de impunidad. No bastó para tomar conciencia y producir cambios para que no vuelva a ocurrir", dijo Eleonara López, hermana de Carlos, que falleció en el derrumbe.