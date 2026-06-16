Mundo

Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció en marzo su plan para liberar petróleo de la reserva estratégica como parte de un esfuerzo coordinado de naciones de todo el mundo

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: La Reserva Estratégica de Petróleo Bryan Mound, una instalación de almacenamiento de petróleo, se observa en esta fotografía aérea sobre Freeport, Texas, EE. UU., el 27 de abril de 2020. REUTERS/Adrees Latif/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: La Reserva Estratégica de Petróleo Bryan Mound, una instalación de almacenamiento de petróleo, se observa en esta fotografía aérea sobre Freeport, Texas, EE. UU., el 27 de abril de 2020. REUTERS/Adrees Latif/Foto de archivo

Las reservas de emergencia de petróleo crudo de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde 1983, mientras la administración Trump avanza hacia la finalización de su plan para liberar 172 millones de barriles y así aliviar el aumento vertiginoso de los precios del combustible, impulsado por la guerra en Irán.

La Reserva Estratégica de Petróleo, creada tras el embargo petrolero árabe de principios de la década de 1970, ha descendido a un mínimo histórico de aproximadamente 340 millones de barriles, según datos del Departamento de Energía publicados el lunes.

PUBLICIDAD

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció en marzo su plan para liberar petróleo de la reserva estratégica como parte de un esfuerzo coordinado de naciones de todo el mundo, menos de dos semanas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Infografía: gráfico de líneas naranjas sobre fondo blanco mostrando la reserva de petróleo de emergencia de EE. UU. de 1983 a 2025, con un declive pronunciado.
La reserva de petróleo de emergencia de EE. UU. ha caído a su nivel más bajo desde 1983, ya que la administración Trump liberó barriles para aliviar los precios del combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De completarse, sería la segunda mayor liberación en la historia de la reserva, dejándola con aproximadamente 243 millones de barriles, o cerca de un tercio de su capacidad autorizada. La disminución de la reserva reduce la flexibilidad de Estados Unidos para responder a futuras interrupciones en el suministro.

PUBLICIDAD

Según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, la reserva necesita un mínimo de entre 150 y 200 millones de barriles para funcionar correctamente.

Esto deja poco margen para liberaciones adicionales”, declaró De Haan en una entrevista.

Un portavoz del Departamento de Energía afirmó que la administración está gestionando la reserva según su propósito original: ayudar a estabilizar los mercados petroleros, proteger a Estados Unidos de las interrupciones en el suministro y aumentar la seguridad energética del país.

La reserva está alcanzando un mínimo histórico tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin de la guerra de 15 semanas.

La administración está liberando petróleo mediante un programa de intercambio que consiste básicamente en prestar barriles a empresas que, posteriormente, deben devolverlos con intereses. La tasa de devolución hasta el momento ha sido de aproximadamente el 26%, lo que podría generar ahorros de más de 3.000 millones de dólares para los contribuyentes, según informó el portavoz del Departamento de Energía.

La agencia afirma que repondrá la reserva con aproximadamente 200 barriles, un 20% más de lo liberado, en el transcurso del próximo año.

FOTO DE ARCHIVO: Un laberinto de tuberías y equipos de crudo se ve con las banderas de Estados Unidos y Texas ondeando en el fondo durante un recorrido por el Departamento de Energía en la Reserva Estratégica de Petróleo en Freeport, Texas, Estados Unidos 9 de junio de 2016. REUTERS/Richard Carson
FOTO DE ARCHIVO: Un laberinto de tuberías y equipos de crudo se ve con las banderas de Estados Unidos y Texas ondeando en el fondo durante un recorrido por el Departamento de Energía en la Reserva Estratégica de Petróleo en Freeport, Texas, Estados Unidos 9 de junio de 2016. REUTERS/Richard Carson

La reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos ya estaba considerablemente agotada cuando Trump asumió la presidencia hace 16 meses.

La administración del expresidente Joe Biden retiró aproximadamente 290 millones de barriles del sistema mediante una serie de liberaciones, incluyendo una tras la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, los republicanos argumentaron que la medida tenía como objetivo reducir los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato de 2022, en lugar de responder a una verdadera emergencia de suministro.

Trump prometió reabastecer la reserva, con una capacidad aproximada de 700 millones de barriles, al tiempo que criticaba a Biden por haberla agotado.

Los futuros mundiales del crudo han subido cerca de un 20% desde el inicio de la guerra, lo que ha elevado el precio de la gasolina en Estados Unidos a un promedio de alrededor de 4,07 dólares por galón. Esto ejerce presión política sobre Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, que determinarán si su partido mantendrá el control del Congreso estadounidense.

Bloomberg

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosReservas de petróleoPetróleoIránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Capitanes, aseguradoras y productores del Golfo esperan garantías concretas antes de reanudar operaciones, mientras persisten las dudas sobre si Irán cobrará peajes en las aguas internacionales, en posible violación del derecho del mar.

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”

El mandatario suizo descartó que la ceremonia se celebre necesariamente el viernes 19 de junio y apuntó que los detalles sobre delegaciones y nivel de representación se conocerán “en las próximas horas”

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Ejército israelí informó el lanzamiento de cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra sus tropas, mientras el grupo terrorista libanés aseguró haber frenado un avance militar cerca de Nabatiyeh

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cúpula iraní liquidada: los líderes del régimen que Estados Unidos e Israel eliminaron en tres meses de guerra

Desde el ayatolá Alí Khamenei hasta el jefe del Estado Mayor, los ataques combinados liquidaron a más de una decena de figuras clave de la República Islámica. El régimen respondió con una sucesión acelerada que desafió las expectativas de colapso.

La cúpula iraní liquidada: los líderes del régimen que Estados Unidos e Israel eliminaron en tres meses de guerra

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

Washington condicionó cualquier alivio de sanciones a que Teherán elimine sus reservas de uranio altamente enriquecido y acepte inspecciones internacionales

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Adolescente muere dentro de comisaría PNP de Manchay: familia denuncia presuntos golpes y maltrato

RegioTram de Occidente: acuerdo permitirá abrir 10 frentes de obra en 2026 y traer los trenes en 2027

INFOBAE AMÉRICA

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood