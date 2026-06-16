Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios

FOTO DE ARCHIVO: La Reserva Estratégica de Petróleo Bryan Mound, una instalación de almacenamiento de petróleo, se observa en esta fotografía aérea sobre Freeport, Texas, EE. UU., el 27 de abril de 2020. REUTERS/Adrees Latif/Foto de archivo

Las reservas de emergencia de petróleo crudo de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde 1983, mientras la administración Trump avanza hacia la finalización de su plan para liberar 172 millones de barriles y así aliviar el aumento vertiginoso de los precios del combustible, impulsado por la guerra en Irán.

La Reserva Estratégica de Petróleo, creada tras el embargo petrolero árabe de principios de la década de 1970, ha descendido a un mínimo histórico de aproximadamente 340 millones de barriles, según datos del Departamento de Energía publicados el lunes.

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El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció en marzo su plan para liberar petróleo de la reserva estratégica como parte de un esfuerzo coordinado de naciones de todo el mundo, menos de dos semanas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

La reserva de petróleo de emergencia de EE. UU. ha caído a su nivel más bajo desde 1983, ya que la administración Trump liberó barriles para aliviar los precios del combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De completarse, sería la segunda mayor liberación en la historia de la reserva, dejándola con aproximadamente 243 millones de barriles, o cerca de un tercio de su capacidad autorizada. La disminución de la reserva reduce la flexibilidad de Estados Unidos para responder a futuras interrupciones en el suministro.

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Según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, la reserva necesita un mínimo de entre 150 y 200 millones de barriles para funcionar correctamente.

“Esto deja poco margen para liberaciones adicionales”, declaró De Haan en una entrevista.

Un portavoz del Departamento de Energía afirmó que la administración está gestionando la reserva según su propósito original: ayudar a estabilizar los mercados petroleros, proteger a Estados Unidos de las interrupciones en el suministro y aumentar la seguridad energética del país.

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La reserva está alcanzando un mínimo histórico tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin de la guerra de 15 semanas.

La administración está liberando petróleo mediante un programa de intercambio que consiste básicamente en prestar barriles a empresas que, posteriormente, deben devolverlos con intereses. La tasa de devolución hasta el momento ha sido de aproximadamente el 26%, lo que podría generar ahorros de más de 3.000 millones de dólares para los contribuyentes, según informó el portavoz del Departamento de Energía.

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La agencia afirma que repondrá la reserva con aproximadamente 200 barriles, un 20% más de lo liberado, en el transcurso del próximo año.

FOTO DE ARCHIVO: Un laberinto de tuberías y equipos de crudo se ve con las banderas de Estados Unidos y Texas ondeando en el fondo durante un recorrido por el Departamento de Energía en la Reserva Estratégica de Petróleo en Freeport, Texas, Estados Unidos 9 de junio de 2016. REUTERS/Richard Carson

La reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos ya estaba considerablemente agotada cuando Trump asumió la presidencia hace 16 meses.

La administración del expresidente Joe Biden retiró aproximadamente 290 millones de barriles del sistema mediante una serie de liberaciones, incluyendo una tras la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, los republicanos argumentaron que la medida tenía como objetivo reducir los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato de 2022, en lugar de responder a una verdadera emergencia de suministro.

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Trump prometió reabastecer la reserva, con una capacidad aproximada de 700 millones de barriles, al tiempo que criticaba a Biden por haberla agotado.

Los futuros mundiales del crudo han subido cerca de un 20% desde el inicio de la guerra, lo que ha elevado el precio de la gasolina en Estados Unidos a un promedio de alrededor de 4,07 dólares por galón. Esto ejerce presión política sobre Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, que determinarán si su partido mantendrá el control del Congreso estadounidense.

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Bloomberg