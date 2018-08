El confinamiento a distancia es decisión judicial pero no ajena a una estrategia común de Nación y provincia. En dos ocasiones la Justicia detectó que los negocios de Guille Cantero se tramaban desde cárceles cercanas a Rosario. Lo último que se detectó, hace ocho meses, es que organizó un secuestro extorsivo desde la cárcel de Coronda. Según fuentes penitenciarias al entender que no podían usar celulares ingresados al penal, dado que eran interferidos, aumentaron las visitas a la cárcel. Se interpretó que mientras Guille estuviera cerca de Rosario las actividades que lo hicieron conocido no cesarían. Las autoridades, por tanto, lo quieren lejos de la ciudad. Como también está preso por un delito federal la salida fue trasladarlo a una cárcel federal. En Santa Fe no hay ningún establecimiento de ese tipo.